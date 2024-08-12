Пауло Дибала отказался от контракта с саудовским клубом с зарплатой € 100 млн за 4 года

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала снова отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Николо Скира.

«Аль-Кадисия» предлагала аргентинцу четырёхлетний контракт на € 100 млн, € 25 млн в год, но он решил остаться в Риме, потому что хочет выиграть с командой трофей.

Напомним, в контракте 30-летнего футболиста есть две отдельные клаусулы для итальянских и зарубежных клубов, но активировать их можно было до 31 июля.

В прошлом сезоне Пауло забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.

«Аль-Кадисия» – новичок саудовской лиги. В это межсезонье команда уже усилилась Эсекьелем Фернандесом из «Бока Хуниорс», Пьер-Эмериком Обамеянгом из «Марселя», Начо Фернандесом из «Реала», Наитаном Нандесом из «Кальяри» и Коэном Кастельсом из «Вольфсбурга».

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