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Опубликован рейтинг лучших английских игроков 1990-х годов по версии FourFourTwo

Опубликован рейтинг лучших английских игроков 1990-х годов по версии FourFourTwo
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Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших английских игроков последнего десятилетия ХХ века.

Топ-10 английских игроков 1990-х годов по версии FourFourTwo:

1. Алан Ширер.

2. Пол Гаскойн.

3. Дэвид Бекхэм.

4. Тони Адамс.

5. Майкл Оуэн.

6. Иан Райт.

7. Энди Коул.

8. Мэтт Ле Тиссье.

9. Тедди Шерингем.

10. Пол Скоулз.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков. Далее англичанам удалось дойти до финала турнира, где они уступили Испании.

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