Стало известно имя игрока, которого «Барселона» может приобрести вместо Уильямса

В «Барселоне» не исключают вариант с подписанием полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые рассмотрят вариант с переходом француза, если не смогут приобрести полузащитника «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Однако в «Барселоне» есть сомнения насчёт 28-летнего футболиста, связанные с травматичностью и высокой зарплатой.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» начнёт рассматривать альтернативные варианты, если Уильямс не огласит своё решение по переходу до 18 августа и при этом сыграет 15 августа за «Атлетик» в матче с «Хетафе» в рамках 1-го тура нового сезона испанской Ла Лиги.

В прошлом сезоне Коман сыграл 27 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме Кристиан Хорнер: нашими моторами интересуются некоторые команды

Олисе прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»