«Теперь у нас есть ещё одна опция». Энцо Мареска — о трансфере Педру Нету

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о трансфере полузащитника Педру Нету.

«Я очень рад, он многое может нам предложить. Он способен играть на фланге как справа, так и слева, он очень хорош в единоборствах. Теперь у нас есть ещё одна опция, ведь в сезоне будет очень много матчей, поэтому нам нужен большой состав», – приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.

Нету перешёл в «Челси» из «Вулверхэмптона» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 55 млн.

В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл в 24 матчах, забил три мяча и отдал 11 голевых передач.

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