«Буду защищать игроков «Спартака» до смерти». Станкович — после матча с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о проведённых им заменах и выборе стартового состава на игру 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— Когда мы увидим оптимальный стартовый состав «Спартака»? Прокомментируйте сделанные замены.

— Это моя работа, не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав и замены. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти.

Не знаю, что такое оптимальный стартовый состав. Два десятка игроков — стартовый состав. Делаем выбор на основе работы игроков. Замены для этой игры были хороши.

— «Спартак» больше атак проводил через левый фланг. Маркиньос вышел на правый фланг, это попытка найти баланс в атаке? Оцените игру Маркиньоса на позиции «восьмёрки» на правом фланге.

— Для меня это был номер 10. Это было для этой игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко — две «десятки».

Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сейчас не смогли забить, трафик был большой. Маркиньос может быть и вингером, и «десяткой». Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков.

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