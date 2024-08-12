Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину» в статусе свободного агента

Бывший защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину», сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность подписания 32-летнего футболиста в статусе свободного агента. Также Роберто интересуются «Рома» и «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас.

Ранее Роберто объявил об уходе из «Барселоны» после 13 сезонов, проведённых в каталонском клубе. За это время испанец сыграл за сине-гранатовых 373 матча, забил 19 мячей и отдал 43 голевых передачи.

Среди трофеев у Роберто семь чемпионатов Испании, шесть Кубков и пять Суперкубков Испании. На международной арене защитник выиграл с «Барселоной» две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме Хави одной фразой отреагировал на уход капитана «Барселоны» Серхи Роберто из клуба

Самый дорогой трансфер в истории футбола