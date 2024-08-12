Роберто Карлос раскрыл, что он сказал Каннаваро о молодом Месси, когда тот обвёл их обоих

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о первом впечатлении от аргентинского нападающего Лионеля Месси после их матча с «Барселоной» с его участием.

«Когда Месси обошёл меня и Каннаваро, обошёл нас обоих, и игра закончилась, я повернулся к Каннаваро и сказал: «Боже мой, кто этот игрок? Он новый Марадона. Мне повезло. Мне осталось не так уж много времени до завершения карьеры. Каким будет следующее поколение защитников? Им действительно придётся страдать из-за него».

Я знал, что он станет лучшим игроком в мире, что в будущем он выиграет всё. И я счастлив, потому что я увидел даже больше, чем ожидал», — приводит слова Карлоса аккаунт Post Blaugrana в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в активе Лионеля Месси восемь «Золотых мячей».

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