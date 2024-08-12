Галямин рассказал о влиянии Криштиану Роналду на карьеру Пепе

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал завершение карьеры португальского защитника Пепе.

«Пепе — выдающийся пример того, каким большим профессионалом нужно быть, чтобы доиграть до 41 года и сыграть при этом на чемпионате Европы. Думаю, что в этом большую роль сыграло то, что португалец играл много лет бок о бок с Роналду. Почему? Потому что Роналду — образец профессионала, который настолько требователен к себе в любых мелочах. Таких профессионалов, я думаю, на пальцах одной руки можно пересчитать.

Кому-то может нравиться, кому-то не нравиться Криштиану, но он из такого же теста сделан, что и Пепе. Они искренне любят футбол. Думаю, что таких футболистов в сборной Португалии ещё долго не будет», — сказал Галямин в эфире радио «Движение».

Напомним, последним клубом в карьере Пепе был «Порту». Игрок перешёл в португальский клуб из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку