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Швец прокомментировал потасовку с Бабичем во время матча «Спартак» — «Ахмат»

Швец прокомментировал потасовку с Бабичем во время матча «Спартак» — «Ахмат»
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Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец рассказал о конфликте с защитником московского «Спартака» Срджаном Бабичем во время матча 4-го тура РПЛ (0:0).

— Всё по делу. Первый тайм был тяжёлый, во втором у нас были моменты, могли даже победить.

— У вас был конфликт с Бабичем.
— Неприятный момент. Он не красит ни меня, ни его. Потолкались — бывает. После игры уже пожали руки. Это эмоции.

— К игре против Эсекьеля Барко как‑то готовились?
— Мы знали, что это опасный игрок. Надо было его остановить, — приводит слова Швеца «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков. «Ахмат» набрал три очка и занимает 14-е место.

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