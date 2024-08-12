Швец прокомментировал потасовку с Бабичем во время матча «Спартак» — «Ахмат»

Футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец рассказал о конфликте с защитником московского «Спартака» Срджаном Бабичем во время матча 4-го тура РПЛ (0:0).
— Всё по делу. Первый тайм был тяжёлый, во втором у нас были моменты, могли даже победить.
— У вас был конфликт с Бабичем.
— Неприятный момент. Он не красит ни меня, ни его. Потолкались — бывает. После игры уже пожали руки. Это эмоции.
— К игре против Эсекьеля Барко как‑то готовились?
— Мы знали, что это опасный игрок. Надо было его остановить, — приводит слова Швеца «Матч ТВ».
После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков. «Ахмат» набрал три очка и занимает 14-е место.