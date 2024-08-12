«Большое давление, большая возможность для него». Фердинанд — о де Лигте

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о переходе защитника «Баварии» Маттейса де Лигта в состав «красных дьяволов».

«Я наблюдал за ним в «Аяксе», он был великолепен в тот год, когда Эрик тен Хаг был их тренером и они дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Тоттенхэму». Он был потрясающим, руководил партнёрами.

У него было много травм, он мало играл в последние два-три года, и «Манчестер Юнайтед» тратит на него € 45-50 млн. Сделает ли он разницу в «МЮ»? Это большая задача для него, все будут внимательно следить за ним.

Большое давление, большая возможность для него, но с этим подписанием связано много неопределённости из-за его предыдущих сезонов в двух топ-клубах («Ювентус» и «Бавария». – Прим. «Чемпионата»), которые прошли не так хорошо, как мы ожидали», — сказал Фердинанд на своём YouTube-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» достиг договорённости с «Баварией» о трансфере де Лигта. Английский клуб приобретёт защитника за сумму в € 45+5 млн. Контракт с 24-летним футболистом будет рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на сезон.

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