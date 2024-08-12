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Бернарду Силва пошутил после незабитого пенальти в серии с «МЮ»

Бернарду Силва пошутил после незабитого пенальти в серии с «МЮ»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о незабитом пенальти в послематчевой серии с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Англии.

Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:1 (7:6 – пен.).

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 6
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Гарначо – 82'     1:1 Б. Силва – 89'    

«Хосеп уже сказал мне, что я не буду бить в следующий раз. Так что вам, ребята, не стоит переживать об этом!» – приводит слова Силвы Manchester Evening News.

Силва не смог реализовать пенальти, пробив первым в команде. После него никто из игроков «Сити» не промахнулся.

Сильва перешёл в «Сити» из «Монако» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 50 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 70 млн.

В прошлом сезоне Сильва сыграл 49 матчей, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

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