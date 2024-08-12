Рой Кин: «Атлетико» в лице Хулиана Альвареса приобретает отличного игрока

Экс-футболист Рой Кин высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Бывают сделки, которые устраивают все стороны. «Атлетико» в лице Хулиана Альвареса приобретает отличного игрока, а «Манчестер Сити» получает хорошую прибыль, так что выгоду получат все. Я удивлюсь, если «Манчестер Сити» не потратит эти деньги на нападающего», — приводит слова Кина BBC.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний нападающий принял пятилетний контракт от «Атлетико» и перейдёт в стан «матрасников» за € 95 млн. Испанский клуб заплатит € 75 млн в виде фиксированной суммы и ещё € 20 млн — в качестве дополнительных выплат.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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