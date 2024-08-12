Игрок «Динамо» Мх Крачковский: в Дагестане некоторые думают, что на РПЛ можно без Fan ID

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался о посещаемости домашних матчей клуба.

«Мне кажется, Fan ID не скажется на посещаемости в Дагестане на матчах «Динамо». Там очень любят футбол, люди и на игры Первой лиги ходили: с «Родиной» было 22 тысячи. Некоторые до сих пор думают, что можно договориться и пройти на матч без Fan ID. Думаю, на следующих играх будет ещё больше болельщиков, нежели с «Пари НН». Я ничего не думаю об этой системе, приятно, что люди всё равно приходят и болеют за команду», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырёх игр и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.