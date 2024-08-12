Полузащитник «Ахмата» Швец: начало сезона у нас хорошее, все победы впереди

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался о старте своей команды в сезоне-2024/2025. После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги грозненцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата. Однако Швец считает, что начало сезона в исполнении «Ахмата» получилось хорошим, а все победы и набранные очки — ещё впереди.

— После 4-го тура «Ахмат» на 14-м месте — наверное, не лучший старт. Что изменилось по сравнению с хорошей весной?

— Да нет, нормальное начало сезона. Даже хорошее. Наши очки и победы ещё впереди. Команда хорошо готова, работает. Всё будет отлично, — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», который набрал максимально возможное количество очков в четырёх стартовых матчах.