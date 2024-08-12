Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 12 августа

Расписание матчей Первой лиги 12 августа
Комментарии

Сегодня, 12 августа, в 5-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоится два матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 17:30 мск. «Уфа» — «Урал»
  • 20:00 мск. «КАМАЗ» — «Торпедо»

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 13 очков в пяти матчах. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший 10 очков после аналогичного количества туров. Замыкает тройку лидеров «Чайка», которая имеет в своём активе девять очков и сыграла также пять матчей.

На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», набравший одно очко после пяти туров. На 17-й строчке располагается «Уфа», заработавшая три очка в четырёх встречах.

Материалы по теме
«КАМАЗ» — «Торпедо». С такими результатами в РПЛ не вернёшься
«КАМАЗ» — «Торпедо». С такими результатами в РПЛ не вернёшься
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android