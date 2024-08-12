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Слот — о трансферах «Ливерпуля»: усилить наш состав не так-то просто

Слот — о трансферах «Ливерпуля»: усилить наш состав не так-то просто
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможных трансферах мерсисайдского клуба.

«Я думаю, что мы, являясь тем клубом, которым являемся, всегда ищем возможность усилить команду. Но усилить её не так-то просто, если вы видели обе сегодняшние игры. Я уже много раз говорил, что унаследовал действительно сильную команду, и если мы сможем, и если мы думаем, что это возможно, мы усилим состав. Но только в том случае, если мы думаем, что это возможно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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