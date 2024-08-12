Дезире Дуэ отказал «Баварии» и принял решение перейти в «ПСЖ» — Плеттенберг

19-летний вингер «Ренна» Дезире Дуэ принял решение отказать «Баварии» и перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последнее время «Бавария» имела небольшое преимущество в переговорах, что подтвердили все заинтересованные стороны. Однако футболист принял окончательное решение, что стало большим разочарованием и для мюнхенцев. В данный момент «ПСЖ» и «Ренн» ведут переговоры о заключении соглашения.

Ранее сообщалось, что «Ренн» хочет выручить с продажи молодого игрока € 60 млн.

19-летний вингер является воспитанником «Ренна», прошёл путь от молодёжки до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн. В минувшем сезоне Дуэ сыграл 43 матча, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.