Швец — о матче со «Спартаком»: мы хотели победить

Футболист «Ахмата» Антон Швец высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Как восприняли ничью со «Спартаком», которая стала третьей подряд в Москве между этими соперниками?

— Для нас это неплохой результат, учитывая, что матч был на выезде. Мы ещё наберём свои очки. Игра была хорошая, и соперник непростой.

— Вы изначально настраивались на ничью, судя по тому, как играла ваша команда?

— Нет. Хотели победить и могли это сделать, поскольку моменты у нас были, — приводит слова Швеца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся накануне, 11 августа. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.