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«Спартак» будет платить Актюркоглу € 2,4 млн в год. Игрок требовал более € 3 млн — СМИ

«Спартак» будет платить Актюркоглу € 2,4 млн в год. Игрок требовал более € 3 млн — СМИ
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Переход вингера турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу в московский «Спартак» должен состояться в ближайшее время. Российский клуб уже согласовал с футболистом зарплату, информирует Milliyet.

Согласно сведениям источника, сам Актюркоглу требовал у «Спартака» зарплату более € 3 млн в год. Однако российский клуб увеличил своё изначальное предложение, которое составляло € 2,2 млн, лишь до € 2,4 млн. Также Керем сможет получить дополнительные выплаты в виде бонусов.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице.

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