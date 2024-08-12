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«Спартак» заплатит за Актюркоглу € 13 млн — источник

«Спартак» заплатит за Актюркоглу € 13 млн — источник
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Переход вингера турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу в московский «Спартак» находится на финишной прямой. Трансфер уже согласован на клубном уровне, сумма сделки составит € 13 млн, информирует турецкое издание Milliyet.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов платить Керему € 2,4 млн в год, хотя футболист изначально требовал более € 3 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит».

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