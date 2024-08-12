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Тимур Сулейманов — о Худякове в «Штурме»: Лига чемпионов лучше, чем РПЛ

Тимур Сулейманов — о Худякове в «Штурме»: Лига чемпионов лучше, чем РПЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился мнением относительно перехода голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Каких-то подробностей про Худякова в «Штурме» не знаю, но говорят, что парень играет, у него всё хорошо. Надеюсь, у него там всё получится. Может быть, вернётся в «Локомотив», а может, и нет. Почему бы и нет? Свой воспитанник, я же вернулся. Я в глубине души верил и хотел вернуться, но не думал, что так получится. Но я доказал и вернулся в «Локомотив».

«Штурм» вроде будет играть в Лиге чемпионов. Этот трансфер точно можно назвать повышением. Думаю, в данном случае Лига чемпионов лучше, чем РПЛ», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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