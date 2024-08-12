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WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ

WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» — в составе символической команды четыре футболиста клуба.

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Александр Эктов («Пари НН»).

Полузащитники: Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Николай Калинский («Пари НН»), Саид Сахархизан («Оренбург»).

Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Брайан Мансилья («Оренбург»).

По итогам 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся махачкалинское «Динамо» (2) и «Факел» (1) из Воронежа.

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