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Карло Анчелотти: в «Реале» Гарет Бэйл считается легендой

Карло Анчелотти: в «Реале» Гарет Бэйл считается легендой
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о валлийском нападающем Гарете Бэйле, ранее выступавшем за испанский клуб.

«Здесь Гарет Бэйл считается легендой. Он забил в финале Лиги чемпионов 2014 года и два гола в ворота «Ливерпуля». Он стал автором огромного количества голов и в финалах тоже. Я провёл с ним фантастическое время», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

В составе «Реала» Гарет Бэйл выиграл 17 трофеев, пять раз одержав победу в Лиге чемпионов и трижды став чемпионом Испании. Также за свою карьеру валлийский нападающий успел поиграть за лондонский «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Завершил свои выступления в футболе на профессиональном уровне Бэйл в январе 2023 года. Последним его клубом стал «Лос-Анджелес» из МЛС.

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