Игрок «Ахмата» Богосавац: ничьей со «Спартаком» доволен

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Довольны нулевой ничьей со «Спартаком»?

— Конечно. Хотя мы хотели выиграть, и у нас были для этого моменты, но не получилось забить. Знали, что матч будет тяжёлым, потому что это «Спартак», — приводит слова Богосаваца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся накануне, 11 августа. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.