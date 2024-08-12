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Слот — о болельщиках «Ливерпуля»: они очень добры ко мне

Слот — о болельщиках «Ливерпуля»: они очень добры ко мне
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о болельщиках мерсисайдского клуба.

«Могу сказать только хорошее. Люди поют твоё имя, они действительно добры ко мне. Но в основном так оно и бывает, когда ты становишься главным тренером! Люди всегда добры к тебе, особенно если ты ещё не проигрывал! Хотя мы проиграли «Престону». В целом, я думаю, люди были добры ко мне и оказали тёплый приём», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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