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Сделка по переходу Омородиона из «Атлетико» в «Челси» сорвалась — Романо

Сделка по переходу Омородиона из «Атлетико» в «Челси» сорвалась — Романо
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Сделка по переходу 20-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Самуэля Омородиона, выступавшего в прошедшем сезоне за «Алавес» на правах аренды, в «Челси» сорвалась. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, форвард вернётся в расположение мадридцев. Также отмечается, что в ближайшее время Омородион может перейти в другой клуб.

Омородион выступает за «Атлетико» с 2023 года. В прошедшем сезоне футболист играл за «Алавес» на правах аренды, провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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