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PFA опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Англии

PFA опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Англии
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Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока в Англии по итогам сезона-2023/2024.

На награду лучшему молодому игроку претендуют Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас», ныне игрок «Баварии»), Коул Палмер («Челси»), Жоао Педро («Брайтон энд Хоув Альбион»), Букайо Сака («Арсенал»).

Имя победителя будет оглашено на торжественной церемонии, которая состоится 20 августа 2024 года.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим молодым футболистом в Англии был признан крайний полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака. На награду в том году также претендовали Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»), Эван Фергюсон («Брайтон») и Мойсес Кайседо («Брайтон», ныне выступает за «Челси»).

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