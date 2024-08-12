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Бобёр: «Крылья» наконец испытали победные эмоции, они должны помочь в дальнейшем

Бобёр: «Крылья» наконец испытали победные эмоции, они должны помочь в дальнейшем
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о первой победе клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В матча 4-го тура подопечные Игоря Осинькина обыграли воронежский «Факел» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 75'     2:0 Ороско – 78'    

«Победа над «Факелом» очень важна для «Крыльев» с точки зрения психологии. Не сказать, что по игре всё получалось, но в конце смогли дожать, забить. Команда наконец испытала победные эмоции, которые должны помочь в дальнейших выступлениях», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самарцы набрали свои первые очки в новом сезоне и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. Воронежский коллектив остался с одним очком и опустился на последнее, 16-е место. В следующем туре команда Игоря Осинькина 17 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Подопечные Игоря Черевченко примут дома 18 августа столичный «Спартак».

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