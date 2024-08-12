Тюкавин — о матче с «Зенитом»: судья не давал бороться

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Видел по ходу матча, что у вас и после первого тайма, и после второго были вопросы по судейству. Что конкретно вас не устроило?

— Не то что не устроило. Просто были мелкие фолы и свистки непонятные — для чего это? Идёт борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего?

— Не давал бороться — в этом мысль?

— Да, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.