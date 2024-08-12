Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии этим летом

Винисиус отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии этим летом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор этим летом получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии. Так, на Аравийском полуострове хотели сделать Винисиуса главным футбольным лицом страны в преддверии ЧМ-2034, информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, Винисиус быстро отказался от предложения из Саудовской Аравии, так как он счастлив в Мадриде. Однако ожидается, что это была не последняя попытка аравийских клубов подписать звёздного бразильца из «Реала». При этом их главный аргумент в переговорах с Винисиусом — выгодное финансовое предложение.

Напомним, в минувшем сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах (24 гола и 11 ассистов).

Материалы по теме
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил рекорд Роналду на презентации в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android