Винисиус отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии этим летом

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор этим летом получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии. Так, на Аравийском полуострове хотели сделать Винисиуса главным футбольным лицом страны в преддверии ЧМ-2034, информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, Винисиус быстро отказался от предложения из Саудовской Аравии, так как он счастлив в Мадриде. Однако ожидается, что это была не последняя попытка аравийских клубов подписать звёздного бразильца из «Реала». При этом их главный аргумент в переговорах с Винисиусом — выгодное финансовое предложение.

Напомним, в минувшем сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах (24 гола и 11 ассистов).