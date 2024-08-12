Игрок «Динамо» Мх Крачковский: «Краснодар» был большей проверкой для нас, чем «Локомотив»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался о прошедших матчах с «Краснодаром» (0:0) и «Локомотивом» (0:2). С «быками» команда из Дагестана играла в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги, а с железнодорожниками — в 4-м туре.

«Думаю, матч с «Краснодаром» был большей проверкой для нас, нежели с «Локомотивом». Не говорю, что «Локо» плохая команда, наоборот — очень хорошая, но всё-таки отмечу «Краснодар».

Между нами и «Локомотивом» разница заметна: там играют футболисты сборной России. Но и мы с каждой игрой будем прогрессировать», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырёх игр и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.