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Игрок «Динамо» Мх Крачковский: «Краснодар» был большей проверкой для нас, чем «Локомотив»

Игрок «Динамо» Мх Крачковский: «Краснодар» был большей проверкой для нас, чем «Локомотив»
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался о прошедших матчах с «Краснодаром» (0:0) и «Локомотивом» (0:2). С «быками» команда из Дагестана играла в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги, а с железнодорожниками — в 4-м туре.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Думаю, матч с «Краснодаром» был большей проверкой для нас, нежели с «Локомотивом». Не говорю, что «Локо» плохая команда, наоборот — очень хорошая, но всё-таки отмечу «Краснодар».

Между нами и «Локомотивом» разница заметна: там играют футболисты сборной России. Но и мы с каждой игрой будем прогрессировать», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырёх игр и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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