Экс-спортдиректор «Чертаново»: Глушенков с бразильцами на поле как на родном языке говорит

Футбольный функционер Андрей Полищук, ранее являвшийся спортивным директором академии им. Коноплёва и академии «Чертаново», поделился мыслями о переходе нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

«Зенит» попал в десятку с Глушенковым — Макс с бразильцами на поле как на родном языке говорит. Не испортят ли Глушенкова деньги «Зенита»? Деньги — это хорошо, без них плохо. Макс зарабатывает, но на поле он ведь про деньги забывает и получает удовольствие от своего дела, от игры как профессионал. Не думаю, что Глушенкова могут испортить деньги. Он может куражиться, может заигрываться на поле. Но звёздной болезни у Макса нет», — приводит слова Полищука «РБ Спорт».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.