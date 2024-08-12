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Адвокат рассказала о желании бывшей жены Сафонова разделить сумму алиментов на две части

Адвокат рассказала о желании бывшей жены Сафонова разделить сумму алиментов на две части
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Адвокат Ксения Казачек рассказала о желании бывшей супруги голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасии разделить сумму алиментов на две части.

«Часть алиментов идёт на личный накопительный счёт ребёнка, а другая часть (30%) идёт на ежедневные траты. Эта позиция была и раньше. Она была сформирована для того, чтобы не было сомнений, что алиментные деньги будут идти исключительно на ребёнка», — сказала Казачек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что российский голкипер должен 60 млн рублей бывшей супруге.

14 июня Сафонов стал игроком «Пари Сен-Жермен». Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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