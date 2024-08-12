Кечинов — о Жозе в «Спартаке»: нельзя приезжать в новый клуб в таком состоянии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал новичка красно-белых Виллиана Жозе за плохую физическую форму. По его мнению, профессиональный спортсмен не имеет права приезжать в новую команду в таком состоянии.

«Я смотрел статистику Жозе в испанских клубах — очень прилично. Наверное, селекционная служба «Спартака» за ним следила и понимали, кого брали. Они видели, в каком он состоянии. Но профессиональному футболисту нельзя приезжать в новый в клуб в таком состоянии. Это настораживает. Однако я не сомневаюсь, что Жозе наберёт форму. У него качества бомбардира, необходимые «Спартаку». Рассчитываю, что он проявит себя и будет приносить пользу «Спартаку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.