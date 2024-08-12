Объявлены судейские назначения на матчи 2-го тура Пути РПЛ Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матчи пройдут с 13 по 15 августа

13 августа (вторник)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Сергей Чебан, АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Евгений Турбин, АVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.

14 августа (среда)

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Вера Опейкина, АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв, АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Кирилл Левников, АVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Виталий Мешков, АVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

15 августа (четверг)

«Факел» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков; помощники судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк, АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой, АVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Французов.