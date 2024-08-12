Булыкин: «Спартак» должен был побеждать «Ахмат», теперь будут разговоры до следующей игры

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал нулевую ничью в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

«Игра у «Спартака» не получилась. Тем более дома с «Ахматом», который не очень хорошо себя чувствует. «Спартак» должен был побеждать, а теряет очки, которые очень важны для психологической устойчивости. Они упустили возможность взять три очка и почувствовать себя уверенно, потому что опять будут разговоры до следующей игры.

Мне просто интересно, как мы хотим поддерживать наш футбол, если вместо «Спартака» показывают «Парму» — «Палермо»? Это уже не первый раз происходит со «Спартаком». Для меня непонятно, когда другой чемпионат ставят вместо хорошей игры. Думаю, многие болельщики не смогли посмотреть матч «Спартака». Мне эта ситуация не нравится. Вместо центральных матчей нашего чемпионата показывают какой-то Кубок Италии, который смотрело пару человек, а «Спартак» посмотрело бы очень много людей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.