Кечинов: нельзя ждать, что каждый раз у «Спартака» будет игра, как в последних матчах

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре красно-белых на старте сезона-2024/2025.

«Как ни парадоксально, «Спартаку» для победы не хватило забитого мяча. Первый тайм был очень хорошим в исполнении «Спартака» — как разыгрывали и контролировали мяч, доставляли его в штрафную, где после этого были удары по воротам. Но голевого удара так и не было.

Второй тайм был чуть похуже — «Ахмат» прибавил и начал создавать атаки. Если брать в целом, то 100-процентных моментов не было ни у одних ворот. Поэтому можно сказать, что результат справедливый. Атакующее звено свежее и новое. Нельзя ждать, что каждый раз будет такая игра, как в последних трёх матчах. Пока идёт притирка и нет полной сыгранности. Пока будут такие игры, где не идёт мяч в ворота или последний пас. Но я вижу, что «Спартак» идёт в правильном направлении», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.