В «Родине» назвали дату обследования Амура Калмыкова, получившего черепно-мозговую травму

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин назвал дату медицинского обследования нападающего Амура Калмыкова, увезённого на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Первой лиги (2:2). В результате данного инцидента форвард получил черепно-мозговую травму.

«Принято решение сделать обследование завтра. Амур хорошо себя чувствует, сегодня просто полежит, за ним понаблюдают. Сегодня решили, что нет оснований для преждевременного обследования, ведь состояние игрока нормальное. Завтра оно состоится, и по его результатам будут решать, может ли Калмыков лететь обратно в Москву или нет», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.