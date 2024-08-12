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Магомед Адиев обратился к футболистам «Ахмата» после ничьей со «Спартаком»

Магомед Адиев обратился к футболистам «Ахмата» после ничьей со «Спартаком»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев обратился к футболистам своей команды после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Молодцы. Выдержали. Как я и говорю всем: во втором тайме моменты у нас были. И у них. Игра взвалилась. Мы своё чуть-чуть не дожали. После той игры, что дома была, нам надо было очки набрать, чтобы так более целостно и правильно подходить к следующему сопернику.

Парни, давайте – готовимся. И, как я сказал, у нас столько игр за эти 20 дней. Поэтому с «Краснодаром» немного переформатируемся: другие люди у нас выйдут; и надо будет освежиться и в атаке, и в середине, где у нас есть возможность. Поэтому, парни, я вас очень прошу: готовьтесь! Готовьтесь! Должен этот результат подняться. Я думаю, эти победы тоже не за горами – они у нас будут. Парни, всем спасибо!» — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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