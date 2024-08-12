Вратарь «Спартака» Максименко: не могу представить, что Джикия будет без команды

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался об экс‑защитнике красно‑белых Георгии Джикии, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

— Для тебя шок, что Джикия до сих пор без команды?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Лучше у Георгия спросить, почему так получилось. Я не могу представить, что Джикия будет без команды по завершении трансферного окна, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.