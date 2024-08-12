Тюкавин: буду бить пенальти, когда партнёры доверят

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что готов исполнять пенальти при условии, что партнёры по команде отдадут ему мяч.

— При каких обстоятельствах пенальти будете бить вы?

— Когда партнёры доверят. Не буду же я подходить — толкаться, забирать мяч. Ребята знают, что я остаюсь после тренировок (и отрабатываю пенальти).

— Может, понаглее вести себя?

— А как понаглее? Толкаться?

— Взять мяч да пойти бить.

— Я пытался, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.