Ямаль отреагировал на уход Серхи Роберто из «Барселоны»

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на уход из команды Серхи Роберто. Он поблагодарил опытного экс-одноклубника за хорошее отношение к молодёжи.

«Большое спасибо, капитан. Всегда был благодарен тебе за то, как ты относился к нам, молодым игрокам», — написал Ямаль в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне Серхи Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.