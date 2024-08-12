Форвард «Ростова» Голенков: «Зенит» в хорошей форме, у них сумасшедший подбор игроков

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не кажется ли мне, что «Зенит» намного сильнее, чем был в прошлом сезоне? Петербуржцы сейчас в хорошей форме, у них всё залетает, сумасшедшая реализация, сумасшедший подбор игроков, индивидуально они очень сильны. Но сезон длинный. Отдавать чемпионство? Честно, я не понимаю эти разговоры», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав девять очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» с девятью очками.