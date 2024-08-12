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Булыкин: что-то подсказывает, что в «Спартаке» многие не отдаются целиком на поле

Булыкин: что-то подсказывает, что в «Спартаке» многие не отдаются целиком на поле
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о самоотдаче футболистов московского «Спартака». По его мнению, многие игроки красно-белых не выкладываются в матчах на 100% своих возможностей.

«В «Спартаке» многие сейчас не показывают игры, которой от них ждут. Конечно, надо будет посмотреть ближайшие игры. Может, с «Ахматом» была неудачная игра. Но что-то мне подсказывает, что в «Спартаке» многие не готовы к работе на максимальных возможностях и не отдаются целиком на футбольном поле. Если такое происходит, команда может не показывать результатов, которых от них ждут», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам четырёх стартовых туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

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