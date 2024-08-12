Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем Кубка России с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах своей команды перед матчем 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином». В частности он рассказал о повреждении бразильского полузащитника Вендела, который травмировался в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Сейчас у нас есть практически один день для того, чтобы определиться, кто завтра полетит, кому нужно дать передохнуть, кто не сможет поехать по медицинским соображениям. Из тех, кто не поедет точно — Вендел. Он сейчас будет проходить курс реабилитации. Посмотрим ещё, насколько долго она продлится, медицинский штаб уточняет сроки, советуется по характеру повреждений, определяет, насколько это тяжёлая травма и сколько времени займёт реабилитация. Нуралы Алип начинает работу в общей группе, но к этому матчу не будет готов. Дальше будем смотреть — у нас есть игроки с небольшими повреждениями. Насколько они смогут восстановиться за столь короткий промежуток времени, посмотрим. Все остальные на сегодняшний день готовятся», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.