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Тренер «Зенита» Семак высказался о травме Вендела

Тренер «Зенита» Семак высказался о травме Вендела
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении бразильского полузащитника Вендела, который травмировался в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«Что стало причиной травмы Вендела? К ней привело столкновение, которое произошло по ходу матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы. Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, ещё предстоит дополнительная диагностика», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

В новом сезоне на счету Вендела шесть матчей, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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