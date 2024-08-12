Максименко ответил, нервирует ли его смена защитников в «Спартаке»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, нервирует ли его частая смена защитников команде.

— Нервирует ли, что в «Спартаке» за год поменялось много защитников?

— Вообще нет. Не нервирует, — сказал Александр Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. В последнем матче красно-белые уступили «Ахмату», который на старте нового сезона чемпионата России заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ действующий чемпион — санкт-петербургский «Зенит».