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Гладилин: «Ахмат» в матче со «Спартаком» явно вышел играть на ничью

Гладилин: «Ахмат» в матче со «Спартаком» явно вышел играть на ничью
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и грозненским «Ахматом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Так бывает, когда одна команда часто играет удачно против другой команды. Я думаю, что Адиев выбрал правильную тактику и футболисты «Ахмата» её очень строго выполнили. Хоть «Спартак» имел преимущество, но команда не смогла реализовать это преимущество в голы. «Ахмат» явно вышел играть на ничью и добился этого результата, а «Спартак» не создал такое большое количество моментов, как в прошлых матчах. Поэтому любая победа, даже при счёте 1:0, была бы нормальным результатом, так как «Спартак» был сильнее. Однако футбол так устроен, что «Ахмат» выбрал тактику и с её помощью добился нужного результата», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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