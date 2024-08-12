Гладилин: «Ахмат» в матче со «Спартаком» явно вышел играть на ничью

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и грозненским «Ахматом» (0:0).

«Так бывает, когда одна команда часто играет удачно против другой команды. Я думаю, что Адиев выбрал правильную тактику и футболисты «Ахмата» её очень строго выполнили. Хоть «Спартак» имел преимущество, но команда не смогла реализовать это преимущество в голы. «Ахмат» явно вышел играть на ничью и добился этого результата, а «Спартак» не создал такое большое количество моментов, как в прошлых матчах. Поэтому любая победа, даже при счёте 1:0, была бы нормальным результатом, так как «Спартак» был сильнее. Однако футбол так устроен, что «Ахмат» выбрал тактику и с её помощью добился нужного результата», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.