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Александр Мостовой: нет ощущения, что выданные «Спартаку» авансы не оправдались

Александр Мостовой: нет ощущения, что выданные «Спартаку» авансы не оправдались
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Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о выступлениях московского «Спартака» на старте сезона-2024/2025 после того, как красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

«Для меня результат матча неожиданный. Думал, «Спартак» выиграет. Как оказалось, есть команды, которые могут из последних сил вырывать ничью — то, что сделал «Ахмат». Они находятся внизу, и им кровь из носу нужно набирать очки. Думаю, «Ахмат» очень рад такому результату.

Для «Спартака» ничего страшного нет. Впереди у них ещё одна сложная игра с аутсайдером — «Факелом». Нет ощущения, что выданные авансы «Спартаку» не оправдались. Пока календарь на стороне «Спартака», но очки нужно набирать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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