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Игрок «Пари НН» Шнапцев отреагировал на слухи о романе с олимпийской чемпионкой Щербаковой

Игрок «Пари НН» Шнапцев отреагировал на слухи о романе с олимпийской чемпионкой Щербаковой
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Футболист «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев высказался по поводу слухов о своём романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой. Спортсмен сослался на слова девушки, которая якобы заявляла о несерьёзности их взаимоотношений. Также он попросил не обсуждать лишний раз эту тему.

— Появилась информация о тайном романе с фигуристкой Анной Щербаковой. Как прокомментируешь эту информацию?
— Думаю, можно процитировать её слова: «Что-то было, но несерьёзно». Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своём мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придёт время, всё станет ясно, — сказал Максим Шнапцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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